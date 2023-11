DB fährt bis 2041 auf der Linie RE1 Hamburg-Schwerin-Rostock

Mehr zum Thema

Programm zur Erforschung des Dorsch-Schwundes vorgestellt In einer groß angelegten Studie sollen Wissenschaftler verschiedener Fachrichtungen die Rolle des Kormorans beim Rückgang der Dorschbestände in der westlichen Ostsee erforschen. Wir unterstützen die Wissenschaft in ihrem Bemühen, weitere Ursachen dieser besorgniserregenden Entwicklung aufzuklären, sagte Schleswig-Holsteins Landwirtschaftsminister Werner Schwarz (CDU) bei der Vorstellung des Projektes am Montag in Lübeck. Finanziert wird die Studie vom Landwirtschaftsministerium, das dafür insgesamt 758.000 Euro zur Verfügung stellt.