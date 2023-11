DB erneuert Gleis der Marschbahn im Kreis Dithmarschen

Mehr zum Thema

Streit zwischen Familienangehörigen eskaliert: Mann verletzt Ein Familienstreit ist in Hamburg-Langenhorn eskaliert und ein 18-Jähriger verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge war es kurz nach Mitternacht zwischen Familienangehörigen in ihrer Wohnung zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag in Hamburg sagte. Im weiteren Verlauf sei der 18-Jährige mit einem Messer am Oberkörper oberflächlich verletzt worden.

Weniger Arbeitslose in Schleswig-Holstein im Oktober Die Zahl der Arbeitslosen in Schleswig-Holstein ist im Oktober zurückgegangen. Insgesamt waren 86.000 Menschen arbeitslos gemeldet, wie die Regionaldirektion Nord der Bundesagentur für Arbeit (BA) am Donnerstag mitteilte. Das waren etwa 800 oder 0,9 Prozent weniger als im September des laufenden Jahres. Im Vergleich zum Oktober vergangenen Jahres erhöhte sich die Zahl der Arbeitslosen aber um 4600 oder 5,7 Prozent.