Davon haben wir künftig alle was!

Dass neue Produkte aber auch nicht die Welt kosten müssen, beweist das nachhaltige und zugleich erschwingliche Sortiment von dm-drogerie Markt, das allen einen umweltbewussten Konsum ermöglicht. Denn nur so können wir die Natur auch für kommende Generationen erhalten. Darum ist dm schon seit Jahrzehnten bemüht. Bereits in den 1980er-Jahren war das Unternehmen mit seinem Sortiment von Bio-Lebensmitteln und Kindertextilien aus Bio-Baumwolle in Sachen Nachhaltigkeit ganz weit vorn. Ein Herzensprojekt von dm sind die „Pro Climate“-Artikel für den Haushalt und die Körperpflege. Bei der Produktentwicklung werden nicht nur die Treibhausgasemissionen, wie der CO₂-Ausstoß, sondern auch die Umweltauswirkungen Eutrophierung, Versauerung, Sommersmog und Ozonabbau betrachtet und, wo es möglich ist, reduziert. Über 100 „Pro Climate“-Produkte gibt es mittlerweile, und das Sortiment wächst kontinuierlich. Wir alle können daher bereits beim Einkaufen bewusst handeln.

Eine ganzheitliche Umweltstrategie soll die klima- und umweltrelevanten Auswirkungen von dm vermeiden beziehungsweise bestmöglich reduzieren. Das betrifft auch das Gebäude- und Energiemanagement. Selbst die Belieferung der dm-drogerie Märkte soll im Höchstmaß effizient, geräusch- und emissionsarm sein. Gute Beispiele sind Pilotprojekte mit DHL (GoGreen Plus), die Belieferung der dm-drogerie Märkte in Nürnberg mit Wasserstoff-Lkws und Express-Lieferung mit diversen E-Fahrzeugen in mehreren deutschen Städten. Mit diesem umfassenden Engagement möchte dm gewährleisten, dass alle Menschen in Zukunft frei und nach ihren Bedürfnissen leben können.