Davidstern auf Eingangstür in Berlin geschmiert

Steinmeier besucht Synagoge: „Mein Platz ist unter Ihnen“ Als Reaktion auf Terrordrohungen gegen jüdische Einrichtungen hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Freitag demonstrativ eine Synagoge in Berlin besucht. Der heutige Tag ist ein Tag der Angst für Juden weltweit und hier in Deutschland, sagte er nach einem Gespräch mit Mitgliedern der jüdischen Gemeinde in der Synagoge Fraenkelufer in Berlin-Kreuzberg. Deshalb ist mein Platz heute unter Ihnen. In dieser Stunde stehe ich stellvertretend für unsere ganze Nation an der Seite unserer bedrohten Landsleute, an der Seite aller Jüdinnen und Juden in Deutschland.