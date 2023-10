David Beckham, Ashton Kutcher, Brad Pitt & Co.: DAS sind die größten Fremdgänger Hollywoods

Hollywood-Traumpaar Beyoncé (42) und Jay-Z (53) machten ebenfalls eine schwere Zeit in ihrer Beziehung durch: Jay-Z hintergang Queen B mit „Becky with the good hair“, wie sie in einer Zeile ihres Songs Family Feud singt. 2017 ist der Ehestreit an die Öffentlichkeit gelangt. Den Seitensprung hat die Sängerin nicht auf sich sitzen lassen und ihren untreuen Mann gleich einen neuen Ehevertrag mit einer Betrugsklausel unterzeichnen lassen. Darauf hat sich Jay-Z auch ohne Wenn und Aber eingelassen. Außerdem widmete die heute Sängerin ihr Album Lemonade der harten Zeit und thematisierte in ihren Texten Jay-Zs Seitensprung. Auch der Rapper verarbeitete seine Untreue und die damit verbundenen Schuldgefühle in seinem Album 4:44, das 2017 erschien.

Das Promi-Paar sieht es heute positiv, dass sie sich in die Arbeit stürzen und ihre Beziehungskrise in ihrer Musik verarbeiten konnten. Zudem begab sich Jay-Z in eine Therapie und konnte somit konstruktiv mit dem Ehebruch umgehen. Inzwischen sind die Dreifach-Eltern wieder glücklich zusammen und schauen optimistisch in die Zukunft.