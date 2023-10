Daumenschrauben gegen Lehrermangel: Zwischenbilanz

Mehr zum Thema

Kopf vom Kölner Dom kehrte nach über 70 Jahren zurück Ein am Ende des Zweiten Weltkriegs abgeschossener Skulpturenkopf vom Kölner Dom ist nach mehr als 70 Jahren zurückgekehrt. Dombaumeister Peter Füssenich berichtete am Montag, dass während der zehnjährigen Restaurierung des Michaelsportals eine Kunsthistorikerin aus den USA angerufen habe. Sie berichtete, sie hätte etwas, was mit dem Dom zu tun habe, und wolle mal vorbeikommen. Bei ihrem angekündigten Besuch überreichte sie einen handtellergroßen Originalkopf. Wie sich herausstellte, war es der Kopf eines römischen Soldaten, der gerade in diesem Moment restauriert wurde. Dann sind wir in einer Prozession mit diesem Kopf hierhingekommen und haben die Dame den Kopf aufsetzen lassen, und es war ganz klar, der Kopf war damals hier abgeschossen worden, schilderte Füssenich. Ein in Deutschland stationierter US-Soldat hatte ihn aus dem Trümmerfeld vor dem Dom aufgelesen und mit nach Amerika genommen.