Dauerfrost zum Adventsbeginn in Thüringen

Mehr zum Thema

Spielfiguren und Bretter: Weihnachtspostamt hat gut zu tun Tausende Briefe kommen jährlich im Weihnachtspostamt in einem kleinen Ortsteil von Sondershausen an. In Himmelsberg beantworten Helferinnen und Helfer die Wunschzettel - und hoffen auf Unterstützung.