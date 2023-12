Dauerfrost und Glätte in Berlin und Brandenburg

Mehr zum Thema

Hertha im Jahresendspurt erstmals gegen Elversberg Mit einem Debüt startet Hertha BSC in den Endspurt der letzten drei Partien in der zweiten Fußball-Liga bis Weihnachten. Am Sonntag trifft die Mannschaft von Hertha-Trainer Pal Dardai am 15. Spieltag im Berliner Olympiastadion erstmals auf die SV Elversberg (13.30 Uhr/Sky). Für das Ziel, bis Weihnachten den Aufstiegsplätzen näherzukommen, stehen die mit 18 Punkten zehntplatzieren Berliner gegen den auf dem sechsten Rang mit 24 Zählern liegenden Aufsteiger aus dem Saarland unter Siegdruck.