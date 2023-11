Dating-Burnout: Was genau ist das? Und was hilft dagegen?

„Der Begriff Dating-Burnout zieht einen wirklich großen Begriff aus dem Bereich der Erschöpfung dazu - Burnout. Über das Wort soll signalisiert werden, welchem Druck, auch welchem gefühlten Erfüllungs- oder Leistungsgedanken Menschen sich beim heutigen Online-Dating ausgesetzt fühlen“, so Beziehungsexpertin Ruth Marquardt.

Doch woher kommt die Erschöpfung eigentlich? Dating an sich soll einem ein gutes Gefühl vermitteln und Spaß machen. Darauf hat Marquardt eine Antwort: „Die Erschöpfung kommt durch eine Überforderung: zu viele Nachrichten, zu viele Anfragen. Immer wieder das Gleiche, immer wieder neu Anlauf nehmen. Sich verabreden, Kaffee trinken, spazieren gehen. Feststellen, ob die Chemie stimmt. Das Überangebot, dieses ‚zu viel‘ überfordert hier viele.“

Wahrscheinlich kennen viele App-Nutzer dieses Gefühl genau. Oft hat man dazu das Gefühl, dass man sofort auf die vielen Nachrichten antworten sollte. Und wenn man dann keine Lust hat, dann schreibt man lieber kurz etwas Oberflächliches, als sich auf sein Gegenüber wirklich einzulassen. Ein klassisches Symptom, wie Marquardt beschreibt. Doch es gibt auch noch mehr Anzeichen laut unserer Expertin: „Ich muss mir überlegen: ‚Wem habe ich was schon erzählt bzw. geschrieben?‘ ‚Wiederhole ich mich?‘ Es fühlt sich an, als müsste man Buch führen, um nicht den Überblick zu verlieren. Da Singles oft auf mehreren Plattformen parallel daten, müssen sie hier regelrecht in den eigenen Chatverläufen recherchieren. Das kostet Zeit.“

Weiter beschreibt Marquardt, dass man dann die wenige freie Zeit, die man dann noch hat, bei Dates verbringt. Das sei ein großer Aufwand, vor allem, weil viele App-Nutzer beschreiben, dass sie sechs Dates in zwei Wochen absolvieren würden. Das sei ein regelrechter Dating-Marathon. All das könne erschöpfen und schnell zu Frust führen, weil alle Treffen ähnlich ablaufen und es nicht einfach sei, sich immer wieder neu und voller Interesse und Aufregung auf den nächsten Date-Partner einzulassen.

„Solche Erfahrungen greifen den Selbstwert an - ich fühle mich wiederholt nicht gesehen oder wertgeschätzt und erhalte den Eindruck: Ich bin austauschbar. Dieser potenzielle Partner meldet sich nicht mehr: Offenbar hat er etwas Besseres gefunden. Das verletzt - in der Summe der Erfahrungen“, erzählt Ruth Marquardt. Also sind es auch die vielen Mikroverletzungen, hervorgerufen durch jede Ablehnung und jedes Ghosting, die in ihrer Summe viele Menschen leiden lassen und zu einem Dating-Burnout führen können.

