Gerüchte und Spekulationen können schnell Beine bekommen und größer werden, als sie vielleicht in Wahrheit sind. Aber was ist an DIESEM Liebes-Gerücht dran? Daten sich Reese Witherspoon und Kevin Costner wirklich?



Laut Us Weekly habe ein Insider verraten, dass die Schauspielerin nach ihrer Ehe gar nicht an einer neuen Beziehung interessiert sei: „Sie will rausgehen und Spaß haben, anstatt sich gleich in etwas Ernstes zu stürzen“, plauderte der Tippgeber aus.



Spricht ja nichts dagegen, dass sie nicht auch mit Costner „Spaß haben“ kann, oder? Mehr dazu, sehen Sie oben im Video. (msu)