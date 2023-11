Daten-Seekabel aus Skandinavien in Sassnitz angelandet

Mehr zum Thema

Erste Vorschläge für Landesaktionsplan gegen Antisemitismus Gezielte Aufklärung und mehr persönliche Begegnungen zwischen jüdischen und nichtjüdischen Menschen sollen dem Antisemitismus in Mecklenburg-Vorpommern den Boden entziehen. Vier Wochen nach der ersten Beteiligungskonferenz zum Landesaktionsplan gegen Antisemitismus legte Kulturministerin Bettina Martin (SPD) am Mittwoch in Schwerin ein sogenanntes Impulspapier vor. Die elfseitige Zusammenstellung von Handlungsempfehlungen werde nun an Vertreter der jüdischen Gemeinden, gesellschaftlicher Organisationen und von Bildungsträgern übermittelt. Bis Anfang Februar könnten diese weitere Vorschläge und Änderungswünsche einreichen.

Knapp 1000 Gefängnisinsassen in Mecklenburg-Vorpommern In den Gefängnissen Mecklenburg-Vorpommerns sitzen vor allem Mehrfachstraftäter. Wie das Statistische Amt am Dienstag in Schwerin mitteilte, waren 54,3 Prozent der Gefangenen bereits vorbestraft. 21,6 Prozent der Strafgefangenen waren sogar fünf bis zehn Mal vor Gericht gelandet.