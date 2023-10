Das Winterreifen-ABC: Wann muss ich die Reifen wechseln und wie kann ich am besten sparen?

Eine Winterreifenpflicht in der Form gibt es in Deutschland nicht. In der Straßenverkehrsordnung finden sich aber Aussagen zur Bereifung. So steht da der wichtige Satz: „Der Führer eines Kraftfahrzeuges darf dies bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eisglätte oder Reifglätte nur fahren, wenn alle Räder mit Reifen ausgerüstet sind, die unbeschadet der allgemeinen Anforderungen an die Bereifung den Anforderungen der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung genügen.“

Übersetzt bedeutet das: wir müssen für die richtigen Reifen zur Straßensituation sorgen. Und das kann auch bedeuten, dass wir ab dem Herbst von Sommer- auf Winterreifen umsteigen müssen, weil diese für die Witterungsverhältnisse besser geeignet sind.

