Das Wichtigste im November: Schnäppchentage, Kfz-Versicherung, Personalausweis und mehr

Beim Streamingdienst Disney+ stehen einige Veränderungen an. Ab dem 1. November gibt es für 5,99 Euro pro Monat ein Abo inklusive Werbung. Das bisherige Abo für 8,99 Euro im Monat bzw. 89,90 pro Jahr entspricht preislich zwar dem neuen Standard-Abo ohne Werbung, bei diesem gibt es zukünftig allerdings Abstriche: Die Inhalte können maximal in Full-HD-Auflösung ohne Dolby-Atmos-Funktion gestreamt werden, die Menge der parallelen Streams wird auf zwei beschränkt. Wer gleichzeitig vier Streams, eine 4K-Auflösung mit HDR sowie Dolby Atmos haben will, muss dafür in Zukunft das Premium-Abo für 11,99 im Monat bzw. 119,90 Euro im Jahr abschließen.