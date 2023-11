Das Wetter in Hessen: Frostig, aber vielerorts trocken

Hessen muss sich am Donnerstag bis in die Mittagsstunden auf Frost und damit Glätte einstellen. Vom Rhein bis nach Nordhessen wird es auch etwas neuen Schnee geben, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Ansonsten ist es trocken, aber bewölkt. Die Tageshöchstwerte erreichen minus ein bis plus drei Grad.

In der Nacht zum Freitag verstärkt sich die Bewölkung, südlich der Mainlinie wird es leichten Schneefall geben. Die Tiefstwerte erreichen minus ein bis minus sechs Grad, im Bergland bis minus sieben Grad.