Das Saarland bekommt ein Kinderschutzgesetz

Regen und milde Temperaturen in Rheinland-Pfalz und Saarland In Rheinland-Pfalz und dem Saarland wird das Wetter in den kommenden Tagen wechselhaft und mild. Bei Temperaturen zwischen 9 bis 14 Grad kann es am Mittwoch örtlich Schauer geben und auch kurze Gewitter sind nicht ausgeschlossen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Die Nacht wird wechselnd bis stark bewölkt, dafür regnet es nur noch selten.