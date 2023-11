Liebe Leserinnen und Leser, herzlich willkommen auf eurer neuen RTL.de!

Wir haben euch gefragt: Was bewegt euch? Was ist euch besonders wichtig? Worüber möchtet ihr noch mehr erfahren? Eure Antworten sind unser Auftrag. Wir sind euer verlässlicher Begleiter und immer für euch da. Wie eine gute Freundin oder ein guter Kumpel sagen wir deshalb von nun an auch DU zueinander – das SIE ist Geschichte.

Ab sofort bieten wir euch noch mehr Themen, Geschichten und vor allem Videos, die euch am Herzen liegen. Das heißt:

Mehr Service und Ratgeber rund um Gesundheit, Ernährung, Familie und Liebe

rund um Gesundheit, Ernährung, Familie und Liebe Mehr Beauty-Tipps und Mode-Trends für einen gelungenen Alltag

für einen gelungenen Alltag Mehr Rat von Deutschlands besten Expertinnen und Experten

Mehr Ideen für den Alltag, um besser und günstiger zu leben – getestet von unseren Redakteurinnen und Redakteuren

Unsere Reporterinnen und Reporter sind außerdem überall dort, wo die Nachrichten passieren, die euch interessieren:

Wir liefern euch die wirklich wichtigen News des Tages direkt aus erster Hand. Kein Blabla, sondern fundierte Informationen, damit ihr mitreden könnt.

Wir treffen außerdem eure Lieblings-Promis und RTL-Stars:

Bei uns lest ihr exklusive VIP-Geschichten und alles rund um eure Lieblingssendungen. Mit uns seid ihr ganz nah dran!

Und zu guter Letzt: Wir alle wissen, wie herausfordernd die Zeiten gerade sind. Deshalb ist es uns eine Herzensangelegenheit, auch immer gute Nachrichten mit euch zu teilen. Geschichten zum Wohlfühlen und Durchatmen, zum Staunen und Freuen, zum Schmunzeln und Lachen.

Das ist unsere und eure neue RTL.de – hier im Web oder in der RTL.de-App in den bekannten Stores.

Wie gefällt euch die neue Seite? Schreibt es mir gern an post@rtl.de.

Im Namen des gesamten Teams sage ich DANKE für euer Vertrauen und ganz viel Spaß auf RTL.de!

Beste Grüße

Roger