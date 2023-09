Das hat Pierce Brosnan seiner Keely zum 60. Geburtstag geschenkt

Die Romantik scheint im Hause Brosnan nicht zu kurz zu kommen - im Gegenteil: Pierce Brosnan (70) hat sich nun für den 60. Geburtstag seiner langjährigen Ehefrau Keely Shaye Brosnan etwas Besonderes einfallen lassen. "60 Rosen für mein braunäugiges Mädchen zu ihrem 60. Geburtstag", schreibt der irische Schauspieler in seinem jüngsten Instagram-Post.

Dazu teilte er ein süßes Pärchenfoto, auf dem er seine geliebte Ehefrau im Arm hält. Beide strahlen in die Kamera, die 60 roten Rosen sind im Vordergrund zu sehen. Brosnan hat für den großen Tag seiner Herzensdame ein schickes, schwarzes Hemd angezogen. Keely Shaye Brosnan trägt eine apricot-farbene Bluse mit floralen Mustern sowie goldenen Schmuck.

Weiter schreibt der 007-Star: "Für immer war ich glücklich und gesegnet, dort zu sitzen, als du eines Morgens in Cabo San Lucas um die Ecke kamst."

Pierce und Keely Shaye Brosnan zeigen in den sozialen Medien immer wieder, wie verliebt sie nach all den Jahren noch sind. Erst vor wenigen Wochen hatten sie ein weiteres Jubiläum zu feiern: ihren 22. Hochzeitstag. Dazu teilte die US-amerikanische Journalistin, Autorin und Schauspielerin auf Instagram eine kleine Fotoreihe von ihrer Traumhochzeit im April 2001. "Danke, dass du immer bereits bist für dieses Abenteuer namens Leben", schrieb Keely dazu und verwies auch auf das Datum des 4. August 1994 - offenbar das Jahr, in dem sie sich kennengelernt hatten.

Brosnan, der auch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft hat, und die US-Journalistin haben zwei Söhne, geboren 1997 und 2001. Aus seiner ersten Ehe mit der bereits verstorbenen Cassandra Harris (1948-1991) stammen drei Kinder, die Söhne Christopher (50) und Sean (40) sowie Tochter Charlotte, die 2013 im Alter von 41 Jahren an Krebs starb.

spot on news