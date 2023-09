Das 29-Euro-Ticket kommt 2024 zurück: Kritik an Schwarz-Rot

Mehr zum Thema

Hoffmann wirbt um Richter: Berlin starker Konkurrent Die brandenburgische Justizministerin Susanne Hoffmann (CDU) wirbt um junge Richter und Staatsanwälte und sieht vor allem Berlin als große Konkurrenz. Das Land Berlin ist als ein starker Konkurrent sicher ein Problem für uns. Berlin ist als Wohn- und Arbeitsort für viele junge Menschen attraktiv, sagte Hoffmann am Donnerstag der dpa in Potsdam.