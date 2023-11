Es war so romantisch! Lisa und Christoph treffen erstmals beim Scheunenfest aufeinander. Sie strahlt, er guckt sie verträumt an. Kurz danach sagt sie über ihn im Interview: „Sehr sympathisch, auch ein bisschen verrückt. Doch, das ist gut!“ Auch beim anschließenden Kennenlernen wird noch geflirtet. Beide sind Musik-Fans. Er spielt sogar in einer Punk-Band.

Doch dann passiert es: Christoph lädt sie zur Hofwoche ein. Möchte sieben Tage mit ihr auf seinem Hof verbringen. Zu diesem Zeitpunkt wirkt sie jedoch nicht überzeugt. „Ich würde mir gerne noch ein bisschen Zeit lassen und würde dir später sagen, ob ich mitkomme oder nicht.“, erklärt sie.

Sie nimmt sich Zeit für ihre Entscheidung. Bis zum Ende des Scheunenfestes darf sie ihn näher kennenlernen. Wie es dazu kam und was Bauer Christoph und Moderatorin Inka Bause darüber denken, seht ihr oben im Video!