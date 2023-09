Darum kann Kate ihren Ehemann William nicht nach Singapur begleiten

Wie schon bei seiner USA-Reise vor wenigen Tagen wird Prinz William (41) auch bei dem anstehenden Trip nach Singapur ohne seine bessere Hälfte Prinzessin Kate (41) auskommen müssen. Die britische Seite "Daily Mail" will nun in Erfahrung gebracht haben, warum sie ihn auch beim zweiten Termin im Rahmen seines Earthshot-Projekts nicht unmittelbar vor Ort unterstützen kann. Grund sei demnach der älteste gemeinsame Sohn George (10), der die Hilfe seiner Mutter zu diesem Zeitpunkt noch etwas dringender benötige.

"Prinz George hat in dieser Woche Prüfungen und sie will zuhause bei ihm bleiben, um ihn zu unterstützen", zitiert die Seite aus der angeblichen Begründung. Zunächst hatte es noch geheißen, dass Prinzessin Kate mit nach Singapur reisen würde, wo Prinz William am 7. November die diesjährigen Gewinnerinnen und Gewinner seines Earthshot-Projekts küren wird. In den USA hatte William zunächst nur die 15 Finalistinnen und Finalisten enthüllt.

In den vergangenen beiden Jahren hatte Kate ihren Ehemann noch zu dem Event begleitet. Die mit insgesamt 50 Millionen Britischen Pfund (etwa 58 Millionen Euro) dotierte Preisverleihung zeichnet innovative Ideen und Erfindungen zur Bekämpfung des Klimawandels aus. Verliehen werden die Auszeichnungen in fünf Kategorien rund um Ozeane, Naturschutz, Nachhaltigkeit, Klima und saubere Luft. Ins Leben gerufen hatte Prinz William das Earthshot-Projekt erst im Jahr 2020.

Sein damals erklärtes Ziel mit dem Unterfangen sei es, den "aktuellen Pessimismus bezüglich der Umweltfragen in Optimismus zu verwandeln, indem wir die Menschen [...] feiern, die den Wandel vorantreiben". Im vergangenen Jahr etwa ging einer der Preise an ein britisches Start-up, das aus Seetang umweltfreundliche Verpackungen produziert. Ausgelegt ist der Earthshot Prize zunächst als zehnjähriges Projekt bis ins Jahr 2030.

