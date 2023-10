Darts-Verband mit Rekord: 30.000 Zuschauer am EM-Wochenende

Die Europameisterschaft in Dortmund sorgt für Darts-Rekordzahlen mit Blick auf den Zuschauerandrang. Die langfristige Zukunft des Turniers ist vorbereitet.

Die Darts-Europameisterschaft in Dortmund wird für eine Zuschauer-Bestmarke in Deutschland sorgen. Insgesamt 30.000 Fans sollen nach Angaben der PDC Europe über das Wochenende verteilt bei den sechs Sessions in der Westfalenhalle sein. Wir werden die 30.000 knacken mit der Abendkasse. Letztes Jahr waren es 25.000. Es geht höher. Vom Stellenwert: Es ist das drittgrößte Darts-Event der PDC. Nur die Premier League und die WM verkaufen mehr Tickets. Danach kommt dieses Turnier, sagte Geschäftsführer Werner von Moltke der Deutschen Presse-Agentur in Dortmund über den Bestwert.

Gespielt wurde bereits am Donnerstag- und Freitagabend sowie am Samstagnachmittag und Samstagabend. Am Sonntag (13.00 Uhr und 19.00 Uhr/Sport1 und DAZN) steht der Finaltag auf dem Programm. Wir sind relativ stark aus Corona zurückgekommen, stärker als viele anderen Verbände. Wir haben versucht, einen guten Job zu machen, sagte von Moltke. Der WM-Halbfinaleinzug von Gabriel Clemens habe in diesem Jahr großen Einfluss auf die Ticketverkäufe genommen. Der Turniersieg von Ricardo Pietreczko vor knapp zwei Wochen habe diesbezüglich nicht mehr viel Unterschied gemacht.

Von Moltke und die PDC Europe setzten für die Major-Turniere in Deutschland künftig auf mehr Kontinuität. Wir wollen schon sehen, dass wir besondere Turniere an den Standorten halten. Wir haben mit Dortmund über das Jahr 2024 hinaus eine Vereinbarung, dass wir weitere Jahre hier bleiben, sagte der Funktionär. Die Team-WM ist ebenfalls längerfristig für Frankfurt am Main vorgesehen. Auch da wollen wir dauerhaft bleiben. Das ist relativ unkompliziert, sagte von Moltke über das Turnier, das meist im Juni stattfindet.