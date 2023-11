Darmstadts Schuhen beschwert sich über Schiri-Entscheidungen

Mehr zum Thema

Lkw kracht gegen Brücke: 55.000 Euro Schaden Ein Lastwagen ist in Flieden mit einer überhohen Ladung gegen eine Brücke gekracht und hat so einen Schaden von etwa 55.000 Euro verursacht. Die auf dem Lkw geladene Teermaschine blieb am Freitag unter einer Brücke hängen, wie die Polizei mitteilte. Der 54-jährige Fahrer hatte demnach vergessen, das Förderband der Maschine vor der Fahrt abzusenken. Die Teermaschine wurde den Angaben zufolge stark beschädigt, an der Brücke entstand nur ein geringfügiger Schaden. Der Fahrer blieb unverletzt.