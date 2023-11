Darmstadt und Mainz spielen um Punkte im Bundesliga-Keller

Mehr zum Thema

Hessische AfD wählt Landesvorstand Die hessische AfD kommt an diesem Samstag (10.00 Uhr) in Karben im Wetteraukreis zu einem Landesparteitag zusammen. Im Mittelpunkt der Veranstaltung, zu der bis zu 224 Delegierte erwartet werden, stehen die Landesvorstandswahlen. Ein Bündnis aus 19 Organisationen und Institutionen will gegen die Veranstaltung protestieren und hat zu einer Gegenveranstaltung aufgerufen.

Gedenken an Opfer der Pogromnacht vor 85 Jahren Anlässlich des 85. Jahrestags der Pogromnacht haben Politiker an die Opfer erinnert und vor einem Erstarken des Antisemitismus gewarnt. In der Frankfurter Paulskirche betonte Oberbürgermeister Mike Josef (SPD) die Bedeutung der Gedenkveranstaltung für das Leben im Hier und Jetzt. Wir alle zusammen tragen diese Verantwortung. Der Krieg im Nahen Osten ist und darf keine Rechtfertigung für Antisemitismus in Frankfurt und in unserem Land sein, betonte Josef vor geladenen Gästen. Es ist die Aufgabe eines jeden, jüdisches Leben zu schützen, egal woran wir glauben, egal woher wir kommen.