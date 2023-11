Darmstadt mit Personalsorgen vor Abstiegskampf gegen Bochum

Mehr zum Thema

Junge in Sack erstickt: Anklägerin fordert lebenslang Mehr als 35 Jahre nach dem gewaltsamen Tod eines kleinen Jungen in Hanau hat die Staatsanwaltschaft die Verurteilung der Angeklagten zu lebenslanger Haft wegen Mordes gefordert. Das Motiv der heute 76-Jährigen stehe auf sittlich tiefster Stufe, sagte die Staatsanwältin am Mittwoch vor dem Frankfurter Landgericht in ihrem Plädoyer. Die Angeklagte handele demnach aus niedrigen Beweggründen. Sie sei unglaublich wütend auf den damals vierjährigen Jungen gewesen, der für sie das Böse symbolisiert und mit dem sie einen Machtkampf geführt habe.

Eierwürfe und Sachbeschädigung: Viele Einsätze an Halloween Eierwürfe, Sachbeschädigungen und ein Angriff mit einer Pfefferpistole: Die Polizei in Hessen hatte an Halloween so manchen Einsatz. Überwiegend handelte es sich um eher harmlose Delikte, wie Polizeisprecherinnen und -sprecher aus verschiedenen Landesteilen am Mittwoch mitteilten.