Darmstadt-Coach vor Bochum-Spiel: Kein Leckerbissen

Sturm reißt Photovoltaikanlage vom Dach Im Landkreis Marburg-Biedenkopf hat der Sturm am Donnerstagmorgen ein Dach mit Photovoltaikanlage vom Dach gerissen und auf die Straße geweht. Es sei niemand verletzt worden, sagte ein Sprecher der Kreisfeuerwehr. Die Feuerwehrleute waren am Unglücksort in der Gemeinde Ebsdorfergrund über drei Stunden lang mit Aufräumarbeiten beschäftigt, die Höhe des Schadens war zunächst nicht bekannt. Laut Angaben einer Polizeisprecherin in Gießen wurde im Landkreis Marburg-Biedenkopf zudem ein Baum auf eine Straße geweht, verletzt wurde auch hierbei niemand.

Pläne für Kinderhospiz in Frankfurt: Spenden nötig In Frankfurt soll ein Kinderhospiz entstehen, um pflegende Familien zu entlasten. Es soll 2026 eröffnet werden. Der Trägerverein braucht dafür Spenden in Höhe von vier Millionen Euro, wie Projektleiter Thorsten Haase am Donnerstag in Frankfurt sagte. Derzeit gibt es in Hessens größter Stadt nur ambulante Angebote. Ein stationäres Kinderhospiz existiert im Großraum um Frankfurt nur in Wiesbaden.