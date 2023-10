Darmstadt 98 als Außenseiter zu Gast bei Meister München

Mehr zum Thema

„Bringt sie heim“: Gedenken auf Römerberg für Hamas-Geiseln Mit einem langen gedeckten Tisch auf dem Frankfurter Römerberg hat die Jüdische Gemeinde Frankfurt an das Schicksal der mehr als 220 von Hamas-Terroristen entführten Männer, Frauen und Kinder in Israel erinnert. Auf dem Schabbat-Tisch mit 222 leeren Stühlen standen am Freitagnachmittag Teller und Gläser, kleine Leuchtkerzen und Challah-Brot vor dem mit Sonnenuntergang beginnenden jüdischen Ruhetag Schabbat. An jedem Platz hing ein Foto mit dem Namen eines Entführten - vom kleinen Kind bis zu über 80-Jährigen.

Polizei entdeckt illegale Cannabisplantage in Scheune In einer Scheune in Ronneburg im Main-Kinzig-Kreis ist eine illegale Cannabisplantage entdeckt worden. Die Ermittler fanden am Donnerstag rund 150 Hanfpflanzen sowie Ausrüstung für den Cannabis-Anbau, wie die Polizei in Offenbach am Freitag mitteilte. Ein 21-jähriger Verdächtiger wurde festgenommen und seine Wohnung von der Polizei durchsucht. Er kam in Untersuchungshaft.

