Hier stinkt’s gewaltig!

In Großbritannien häufen sich aktuell Fälle von Magen-Darm-Erkrankungen. Die Folge: Hunderte Menschen haben Durchfall! Und auch wenn die Ärzte wissen, wer oder was die Erkrankung verursacht – nämlich ein kleiner, fieser Parasit – wissen sie nicht, wieso die Zahlen mit einem Mal so sprunghaft ansteigen.

