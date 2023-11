Dardai über Tabakovic vor Nationalelf-Debüt: „Sein Traum“

Mehr zum Thema

Bewaffnete Person mit Kind schießt auf Polizei Polizisten sind im Landkreis Havelland aus einem Haus beschossen worden, in dem sich eine bewaffnete Person mit einem Kind aufgehalten hat. Wegen anzunehmender Kindeswohlgefährdung sei auch ein Spezialeinsatzkommando zum Einsatzort in einem Ortsteil der Gemeinde Milower Land ausgerückt, teilte die Polizei mit. In der Nacht auf Samstag sagte eine Sprecherin dann, das Kind befinde sich mittlerweile in der Obhut des Jugendamtes. Die bewaffnete Person halte sich weiterhin in dem Gebäude auf, die Polizei beschrieb die Einsatzlage als statisch. Verletzt wurde demnach niemand.