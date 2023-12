Dank Claar: Magdeburg weiter an der Tabellenspitze

Mehr zum Thema

Auto brennt neben Einfamilienhaus Aus bislang nicht bekannter Ursache ist in der Nacht zu Sonntag ein Auto neben einem Einfamilienhaus in Wolmirstedt in Brand geraten. Ein Nachbar sei durch lautere Geräusche in der Nacht geweckt worden und habe den Notruf gewählt, teilte die Polizei mit.