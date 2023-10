200 Gramm Hüttenkäse

3 Eier

bisschen Backpulver

Prise Salz

40 Gramm Flohsamen Schalen

Alle Zutaten in einen Topf geben. Anschließend den Teig umrühren, ein paar Minuten ruhen lassen, in kleine Brötchen formen ( Daniela Katzenberger nennt es: „Bisschen wie flache Frikadellen“), aufs Backbleck legen und bei 150 Grad für 45 Minuten in den vorgeheizten Backofen. Abkühlen lassen, eventuell mit Wurst oder Käse belegen – und genießen!

