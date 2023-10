Lese-Tipp: Daniela Katzenberger zeigt Abnehmerfolg im Bikini

Mit einem Vorher-Nachher-Vergleich auf Instagram brachte Daniela Katzenberger ihre Community vor wenigen Tagen zu staunen. Dank Ernährungsumstellung und regelmäßigem Training sind die Pfunde bei der Kult-Blondine nur so gepurzelt – zehn Kilo in vier Monaten, um genau zu sein. „Mir war es wichtig, dass ich mich wieder wohlfühle und dass alles wieder ein bisschen fester ist“, so die Katze im RTL-Interview zu ihrem Beweggrund.

Lese-Tipp: Daniela Katzenberger verrät uns, wie sie genau abgespeckt hat

Was Dannis Ehemann Lucas Cordalis von ihrer Verwandlung hält? Das plaudert sie – mit einem Augenzwinkern – ebenfalls aus: „Der Lucas sagt es sieht gut aus, aber bitte nicht weniger. Er sagt halt: ‚Ich bin Grieche und für mich muss ne’ Frau ne’ Figur haben wie ein saftiger Gyrosspieß – mit ordentlich was dran, ein bisschen Fleisch'.“ Scheint, als habe der einstige Dschungelcamper nichts gegen ein paar Pfunde mehr an seiner Daniela auszusetzen. (ean)