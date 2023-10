Daniela Katzenberger fühlt sich „saumäßig gut“

Mehr zum Thema

BASF-Chef will milliardenschwere Konzernteile verkaufen Der Chemieriese BASF steht mit dem Wechsel an der Führungsspitze und angesichts schleppend laufender Geschäfte vor einem größeren Verkaufsprogramm. Der noch amtierende Vorstandschef Martin Brudermüller treibe sieben Monate vor seinem Ausscheiden den Verkauf von Konzernteilen im Volumen von bis zu zehn Milliarden Euro voran, berichtete das Handelsblatt (Montag) unter Berufung auf Unternehmens- und Finanzkreise.