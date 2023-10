Daniel Küblböcks tödlicher Sturz von der AIDA - eine Rekonstruktion

Das Drama um DSDS-Star Daniel Küblböck – erst fast drei Jahre nach seinem Sturz von der Aida ist er auch für die Behörden tot.

Am 9. September 2018 war der Sänger vor der Küste Kanadas über Bord des Kreuzfahrtschiffes gesprungen und in den Weiten des Ozeans verschollen. RTL rekonstruiert, was damals wirklich passiert ist und welche Dramen nach seinem Verschwinden sich abgespielt haben.