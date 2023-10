Daniel Brühl: Süße Pärchenfotos zum 13. Jahrestag

Auf seiner Instagramseite postete er am Mittwoch (4. Oktober) die beiden Schnappschüsse mit seiner Frau. Auf einem Bild lehnen sie ihre Köpfe aneinander, Felicitas Rombold umarmt ihren Mann und beide schauen glücklich in die Kamera. Auf dem zweiten Bild posiert das Paar vor dem Meer. Den Kommentar dazu hält Brühl schlicht: "13 Jahre" schreibt er auf spanisch und fügt noch ein rotes Herz hinzu.

Das Paar lebt inzwischen mit den Kindern in Brühls Geburtsland Spanien. In einem Interview mit dem Magazin "Bunte" erklärte er im Juli 2022 die Gründe für den Umzug. Zum einen wurde es der Familie während der Corona-Zeit zu eng in Berlin. Ein weiterer Motor war "die Kriegssituation, die sich in Berlin viel näher anfühlt". "Ich wollte speziell für meinen fünfjährigen Sohn, der jetzt viele Fragen stellt, die Chance bieten, in die zweite Heimat zu ziehen, wo es einfach friedfertiger ist." Es sei "eine der besten Entscheidungen, die ich in 22 Jahren gefällt habe" gewesen.

Doch hin und wieder tauscht das Paar sein Leben auf dem spanischen Land gegen den Glamour. Im März 2023 etwa legten die beiden einen eleganten Auftritt bei der Oscar-Verleihung in Los Angeles hin. Daniel Brühl gehört zum Erfolgsgespann um das deutsche Netflix-Kriegsdrama "Im Westen nichts Neues", der für neun Oscars nominiert war und vier Mal gewann. Der Schauspieler nahm mit anderen Kollegen auf der Bühne des Dolby Theatres unter anderem die Trophäe in der Kategorie "Bester fremdsprachiger Film" entgegen. Als seelische Unterstützung hatte er seine Ehefrau mit nach Hollywood gebracht.

Daniel Brühl und Felicitas Rombold sind seit 2010 ein Paar und seit 2016 verheiratet. Das verriet der Schauspieler erst zwei Jahre später der Öffentlichkeit. Die beiden Söhne des Paares kamen 2016 und 2020 zur Welt.

spot on news