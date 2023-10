Dani Olmo wieder zurück im Training bei RB Leipzig

Mehr zum Thema

Rechter Treff: Vorkaufsrecht der Gemeinde bestätigt Der Rechtsstreit um einen rechtsextremen Szenetreff in Kloster Veßra (Kreis Hildburghausen) ist entschieden. Das Thüringer Oberverwaltungsgericht hat das denkmalschutzrechtliche Vorkaufsrecht der Gemeinde für das Kloster Veßra bestätigt. Das Urteil des Verwaltungsgerichts Meiningen ist damit rechtskräftig. Der Beschluss ist unanfechtbar, teilte das Oberverwaltungsgericht am Mittwoch in Weimar mit. Der Kläger scheiterte mit seiner Forderung nach Zulassung einer Berufung gegen das Verwaltungsgerichtsurteil.

RTL