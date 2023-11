DAK: Krankenstand im Sommer höher als im Vorjahr

Mehr zum Thema

Haba will Produktion in Eisleben wieder aufnehmen Der bayerische Spielwaren- und Möbelhersteller Haba will Teile seiner Produktion im anhaltischen Eisleben wieder aufnehmen. In den Bereichen Holzverarbeitung, Logistik und Verwaltung sei eine Wiederaufnahme der Arbeit für kommenden Montag (6.11.) geplant, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Knapp einen Monat zuvor hatte Haba den Standort wegen erheblichen Mängeln - unter anderem an den elektrischen Anlagen sowie beim Brandschutz - vorübergehend schließen müssen.

AfD für Herausgabe von Adressen verurteilter Pädophiler Die sachsen-anhaltische AfD-Landtagsfraktion drängt auf die Veröffentlichung von Adressen verurteilter Pädophiler auf den Internetseiten der Polizei. Mit einem entsprechenden Antrag will die Fraktion die Landesregierung nächste Woche im Parlament auffordern, sich auf Bundesebene dafür einzusetzen, eine gesetzliche Regelung in die Strafprozessordnung aufzunehmen. Neben Name und Anschrift soll auch ein Foto eines wegen einer Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung verurteilten Pädophilen veröffentlicht werden dürfen.