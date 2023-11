Dachstuhlbrand in Bochum: Ein Mensch tot aufgefunden

Mehr zum Thema

Aus für Mein-Real-Kette: Verdi kritisiert Eigentümer Die Gewerkschaft Verdi hat nach der Schließungsankündigung für 45 Märkte der SB-Warenhauskette Mein Real den Eigentümer SCP kritisiert. Der Investor SCP entzieht sich seiner Verantwortung und die Steuerzahler kommen durch Zahlung des Insolvenzgeldes dafür auf, sagte der Verdi-Landessekretär für den Einzelhandel NRW, Heino Georg Kaßler, der Deutschen Presse-Agentur am Dienstag. Nach wie vor befinde sich Mein Real in Insolvenz in Eigenverwaltung. Auch für langfristig Beschäftigte bestehe durch eine gedeckelte Abfindung gemäß der Insolvenzordnung nur ein Anspruch auf höchstens zweieinhalb Monatsentgelte. Von der Schließung der 45 Märkte und der Zentrale sind rund 3500 Menschen betroffen.

Rettig bei U21-Spiel über Adeyemi: Jetzt in den Arm nehmen DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig rechnet nach der jüngsten Absage von Karim Adeyemi mit einer Rückkehr des Dortmunders in die deutsche U21-Nationalmannschaft. Der schon in die A-Auswahl berufene Angreifer hatte für die vergangenen beiden Partien des Fußball-Nachwuchses abgesagt, um beim BVB zu bleiben. Dafür hatte er viel Kritik einstecken müssen.