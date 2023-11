Dachsbauten: Bahnstrecke Fröndenberg-Unna jahrelang gesperrt

Mehr zum Thema

1300 Beschäftigte im NRW-Handel legen Arbeit nieder Im Tarifkonflikt des Handels haben am Freitag Gewerkschaftsangaben zufolge 1300 Menschen in Nordrhein-Westfalen an Warnstreiks teilgenommen. Davon seien Modehändler, Elektronikshops und Möbelanbieter aus dem Einzelhandel betroffen gewesen, teilte Verdi in Düsseldorf mit. Im Groß- und Außenhandel legten Beschäftigte ihre Arbeit in Lagerstandorten von Supermarkt-Ketten nieder.