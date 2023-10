Dachgeschoss von Reihenhaus brennt lichterloh: Hoher Schaden

Ein Reihenhaus in Bad Iburg im Landkreis Osnabrück ist am Sonntagmorgen in Brand geraten. Als die Einsatzkräfte eintrafen, habe das Dachgeschoss des Hauses lichterloh gebrannt, sagte ein Polizeisprecher. In der betroffenen Dachgeschosswohnung sei niemand gewesen, als das Feuer ausbrach. Die Ursache für den Brand blieb am Nachmittag unklar. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 100.000 Euro.

Die anderen Wohnungen in dem betroffenen Haus blieben nach Angaben der Polizei unbeschädigt. Mehrere Bewohner sowie Bewohner eines benachbarten Hauses wurden sicherheitshalber evakuiert. Verletzt wurde niemand. Insgesamt dauerten die Löscharbeiten gut eine Stunde an.