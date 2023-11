Cyber-Angriff in Mössingen: Behörden wollen wieder öffnen

Mehr zum Thema

Hochwasser im Südwesten: Entspannung in Sicht Nach tagelangen Regenfällen entspannt sich die Hochwasserlage an den Flüssen und Bächen im Land langsam wieder. Am Montagmorgen seien die Pegelstände kaum gestiegen, teilte die Hochwasservorhersagezentrale (HVZ) mit. In kleineren Gewässern sei das meiste sogar schon abgeklungen, sagte ein Sprecher. Viele Wasserstände würden sinken.