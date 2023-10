Cum-Ex-Ermittlung: Umstrukturierung ausgesetzt

Mehr zum Thema

Solidaritätsbekundung mit Israel vor Landtag in Düsseldorf Nach dem Großangriff der islamistischen Hamas auf Israel rufen mehrere Organisationen in Nordrhein-Westfalen zu einer Solidaritätskundgebung auf. Bei der Veranstaltung auf der Wiese vor dem Landtag in Düsseldorf (14.00 Uhr) sprechen Rednerinnen und Redner aus der Stadtgesellschaft, Stadtpolitik, Landespolitik, von jüdischen Organisationen und von Israel unterstützenden Organisationen, wie die deutsch-israelische Gesellschaft Düsseldorf mitteilte. Zugesagt habe auch Stephan Keller (CDU), Oberbürgermeister der Stadt.

Drei Menschen bei Küchenbrand in Düsseldorf verletzt Drei Männer sind bei einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus in Düsseldorf verletzt worden. Zwei von ihnen seien mit Verbrennungen in Krankenhäuser geflogen worden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Sonntag. Der dritte Beteiligte sei mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht worden. Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht.