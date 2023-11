CSU: Urteil ist Super-Gau und läutet Ende der Ampel ein

Mehr zum Thema

Rechtsextremisten bleiben Wunsiedel wohl fern Jahrelang marschierten am Vorabend des Volkstrauertags rechtsextremistische Gruppierungen in Wunsiedel auf - in diesem Jahr bleiben sie der Stadt im Fichtelgebirge wohl fern. Bis Mittwochvormittag sei keine Veranstaltung angemeldet worden, teilte eine Sprecherin der Stadt mit. Das Netzwerk Wunsiedel ist bunt, das in den Vorjahren gegen die rechtsextremistischen Aufmärsche demonstriert hat, plant am Samstag dennoch etliche Veranstaltungen. Schließlich gehe es nicht nur um die konkreten Aufmärsche, sagte Netzwerk-Sprecherin Svenja Faßbinder. Man wolle ein Zeichen setzen für Toleranz und Vielfalt und gegen Diskriminierung. Der Volkstrauertag wird am Sonntag abgehalten.