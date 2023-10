CSU und Freie Wähler über alle Inhalte einig

Mehr zum Thema

Albert von Thurn und Taxis ist ein „Automensch“ Albert Fürst von Thurn und Taxis (40) fährt nach eigenen Angaben gerne Auto. Ich bin schon ein Automensch, sagte er am Montag in Passau. Allerdings nehme er auch gerne den Zug oder beispielsweise in München die U-Bahn. In der Stadt bin ich eher frustriert, wenn ich im Stau stehe. Aber er sei gerne unabhängig. Große Reisen mache ich gerne mit dem Auto und habe meine Ruhe und kann telefonieren und Musik hören.