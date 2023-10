CSU und Freie Wähler sehen Verhandlungen vor Zielgerade

Mehr zum Thema

RTL

Münchner Muslime warnen vor Eskalation und fordern Gespräch Angesichts der Lage in Israel und im Gazastreifen fordern die muslimischen Gemeinden in München ein gemeinsames Treffen mit Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD). Man wolle eine Eskalation der Lage in der Stadt verhindern, dazu brauchten die Gemeinden die Unterstützung des Oberbürgermeisters, sagte Benjamin Idriz, Vorstand des Münchner Forums für Islam, am Mittwoch. Sorgen bereiten ihm Pläne von Unterstützern der Palästinenser, am Samstagabend mit Autos und Flaggen durch die Innenstadt zu fahren. Das wollen wir in München nicht haben, betonte Idriz.

Betrunkener verursacht tödlichen Unfall Nach einem tödlichen Auffahrunfall auf einer Bundesstraße in Schwaben ist am Mittwoch der Autofahrer vom Amtsgericht Neu-Ulm zu drei Jahren Gefängnis verurteilt worden. Der damals 28 Jahre alte Mann war vor knapp einem Jahr betrunken und mit mehr als 200 km/h von hinten in den deutlich langsamer fahrenden Wagen eines 22-Jährigen gefahren, der vorausfahrende Mann hatte keine Überlebenschance.