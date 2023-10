CSU gewinnt Landtagswahl: Freie Wähler zweitstärkste Kraft

Mehr zum Thema

Zwei neue CSU-Abgeordnete im Raum Rosenheim Der Raum Rosenheim wird im Landtag von zwei neuen Stimmkreisabgeordneten vertreten: In Rosenheim-Ost holte der zweite Bürgermeister Daniel Artmann (CSU) mit 34,0 Prozent laut dem vorläufigen amtlichen Endergebnis das Direktmandat. Er folgt Klaus Stöttner (CSU), der nicht mehr antrat. Das Direktmandat in Rosenheim-West war seit 2020 unbesetzt, da Otto Lederer (CSU) aus dem Landtag heraus nach der Kommunalwahl 2020 Rosenheimer Landrat wurde. Dort erkämpfte sich nun der CSU-Politiker Sebastian Friesinger das Direktmandat mit 33,0 Prozent. Sepp Lausch von den Freien Wählern kam auf 20,6 Prozent. Der AfD-Politiker Franz Bergmüller landete gleichauf mit der Grünen-Berwerberin Martina Thalmayr bei 14,5 Prozent.

