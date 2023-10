Mehr zum Thema

Brand in Firma verursacht rund sieben Millionen Euro Schaden In Amberg hat ein Maschinenbrand in einer Firma einen Schaden von geschätzt sieben Millionen Euro verursacht. Wegen der sehr starken Rauchentwicklung wurden Anwohner gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Menschen wurden mit Lautsprecherdurchsagen, Warnapps und durch das Radio gewarnt. Naheliegende Straßen und teilweise auch die Bundesstraße 299 mussten gesperrt werden. Verletzt wurde niemand.