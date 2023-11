CSU-Fraktionschef macht vor Migrationsgipfel Druck

Mehr zum Thema

Mord an Studentin: Belastungszeugin wird erneut befragt Im Prozess um den Mord an einer 23-jährigen Studentin in Aschau im Chiemgau befragt das Landgericht Traunstein abermals eine wichtige Belastungszeugin. Bei der heutigen Verhandlung wird eine Freundin des 21-jährigen Angeklagten per Video im Gerichtssaal zugeschaltet. Die Frau war bereits Mitte Oktober persönlich vor Gericht vernommen worden, gab dort jedoch Erinnerungslücken an und machte teils widersprüchliche Angaben. Das Gericht äußerte damals die Vermutung, sie wolle ihren Freund schützen.