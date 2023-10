CSU dämpft Hoffnungen der Freien Wähler

Mehr zum Thema

Spitzenkandidat Böhm: Einzig AfD hat deutlich zulegen können Martin Böhm, AfD-Spitzenkandidat bei der Landtagswahl in Bayern, sieht seine Partei als möglichen Oppositionsführer im Landtag. Einzig die AfD habe in den Prognosen signifikant zulegen können, sagte Böhm am Sonntagabend im ZDF. Die AfD könnte zweitstärkste Kraft und Oppositionsführer im Landtag werden. Das ist eine hohe Verantwortung, und die nehmen wir gerne an. Weiter sagte Böhm, es habe sich gezeigt, dass eine Partei rechts der Mitte durchaus starke Bewegungen bei den Bürgern erzielen kann. Nun wolle die AfD den Blick auf die Bundestagswahl richten.

Söder zur K-Frage: „Kommt für mich nicht infrage“ Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) strebt nach eigene Angaben keine Kanzlerkandidatur für die Union bei der nächsten Bundestagswahl an. Mit einer so starken AfD braucht es auch einen sehr starken Ministerpräsidenten, sagte der CSU-Chef am Sonntag nach der bayerischen Landtagswahl im ZDF. Alles andere kommt für mich nicht infrage. Auf den Einwand, dass dies kein klares Nein sei, antwortete er: Doch. Er betonte: Es bleibt dabei: Ich habe einen Regierungsauftrag für Bayern.