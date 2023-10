Cropenergies rechnet mit Umsatz- und Ergebnisrückgang

Mehr zum Thema

Programm der Heimattage wird ab 2027 gestrafft Die Heimattage Baden-Württemberg werden künftig gestrafft. Als Kern der Neuausrichtung sollen sie ab 2027 auf zwei Wochen konzentriert werden, wie Innenminister Thomas Strobl (CDU) am Mittwoch in Stuttgart mitteilte. Mit dem neuen Konzept mache man sie attraktiver, flexibler und sorge dafür, dass auch künftig alle Städte und Gemeinden, ganz gleich welcher Größe, die Heimattage ausrichten könnten. Sie wurden 1978 ins Leben gerufen.

Vorfahrt missachtet - Mitfahrer tödlich verunglückt Ein Mensch ist bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 28 im Landkreis Freudenstadt tödlich verunglückt. Das Auto war in der Nacht zum Mittwoch bei Horb am Neckar mit einem Lastwagen kollidiert, nachdem es dem Sattelzug die Vorfahrt genommen hatte, wie ein Polizeisprecher sagte.