Crailsheims Neuzugang Townes vom Training ausgeschlossen

Bosch kämpft mit Lieferengpässen bei Batteriesystemen Der Zulieferer Bosch kommt mit der Produktion von 48-Volt-Systemen für Autohersteller nicht hinterher. Bei Mercedes-Benz ist deshalb der Absatz des SUV-Bestsellers GLC stark zurückgegangen. Ein Mercedes-Sprecher sagte am Donnerstag in Stuttgart, der Absatz im dritten Quartal sei durch Lieferengpässe bei einem Lieferanten beeinflusst gewesen. Der Name des Lieferanten wurde von Mercedes-Benz nicht genannt. Nach Angaben des Handelsblatts (Donnerstag) handelt es sich um Bosch.

Armverletzung: Adler vorerst ohne Eishockey-Profi Plachta Die Adler Mannheim müssen in den kommenden Partien auf ihren Topscorer Matthias Plachta verzichten. Der 32-Jährige hat sich im Heimspiel gegen die Augsburger Panther (5:4 nach Penaltyschießen) am vergangenen Sonntag eine Blessur am Arm zugezogen, teilte der Club aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Dienstag mit. Wie lange Plachta genau ausfällt, ist noch unklar. Am Mittwoch (19.30 Uhr) treten die Adler in der Champions Hockey League gegen die Rouen Dragons aus Frankreich an.